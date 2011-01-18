На Харківщині на 13% скоротилося виробництво сільгосппродукції

Харків. 18 січня. УНІАН. Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства в Харківській області за 2010 рік порівняно з попереднім роком скоротився на 12,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 14,0%, в господарствах населення - на 12,0%.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в Харківській області.

За 2010 рік виробництво м`яса усіх видів (у живій масі) збільшилося на 1,7% - до 119,6 тис. т. Виробництво яєць від птахів усіх видів збільшилося на 9,7% - до 1079,8 млн. шт.

При цьому виробництво молока усіх видів в Харківській області у звітний період скоротилося на 2,9% і склало 467,6 тис. т.