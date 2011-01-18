Добкін зміцнює керівництво районів

Харків. 18 січня. УНІАН. Рішення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про зміну голів Первомайської та Коломацької райдержадміністрацій пов`язано з необхідністю посилити керівництво даних районів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував у прямому ефірі програми «Зворотній зв`язок» на обласному радіо губернатор Михайло ДОБКІН,

«Є постійна необхідність у залученні до роботи більш професійних керівників. Хто здатний втілити в реальність вимоги Президента України Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА, звичайно ж, буде успішно трудиться. Той, хто буде відставати, хто не буде відповідати тим орієнтирам, які у нас сьогодні є - буде шукати собі іншу роботу. На місце цих людей ми знайдемо більш успішних керівників», - сказав М.ДОБКІН.