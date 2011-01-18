Сьогодні у християн східного обряду - голодна кутя

Харків. 18 січня. УНІАН. Сьогодні, у переддень Водохреща, християни східного обряду святкують «Голодну кутю», або другий Святий Вечір.

Увесь день напередодні Водохреща віряни нічого не їдять – тримають піст. За вечерю сідають, коли на небі вже з’явиться вечірня зоря.

На стіл цього вечора ставлять пісні страви: вареники з капустою, гречані млинці на олії, смажену рибу і, звісно, – кутю та узвар.

Після вечері, за народною традицією, усі кладуть ложки в одну миску, а зверху – хлібину, «щоб хліб родився».