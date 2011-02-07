Харків. 7 лютого. УНІАН. Харківський «Металіст» увійшов до ТОП-100 найсильніших команд світу.

Такі дані оприлюднила Міжнародна федерація статистики та історії, повідомляють «Карпатські новини».

Загалом до рейтингу 400 найсильніших команд світу увійшли сім українських футбольних клубів.

Згідно з даними рейтингу, донецький «Шахтар» посів 29-е місце, опустившись на дві сходинки порівняно з минулим роком. Київське «Динамо», навпаки, піднялося у рейтингу – зараз столична команда посідає 41-е місце (минулого року – 42-е).

До ТОП-400 потрапили також «Карпати» (91-е місце), «Металіст» (92-е місце), «Дніпро» (179-е місце), «Арсенал» (314-е місце), «Таврія» (377-е місце).

Трійка лідерів залишається фактично незмінною уже кілька років поспіль. Цьогоріч у рейтингу на першому місці італійський «Інтер». Іспанська «Барселона» та німецька «Баварія» зайняли другу та третю позиції відповідно.