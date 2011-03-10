Спадщина великого Кобзаря має належати нащадкам - Сапронов

Харків. 10 березня. УНІАН. Унікальний подарунок Шевченківському національному заповіднику у Каневі з нагоди 197-ї річниці з дня народження поета - 109 книг-видань «Кобзаря» Тараса Шевченка різних років - став першим кроком Харківщини щодо збереження безцінної спадщини великого Кобзаря.

Про це сказав, коментуючи подію, заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, повідомляє прес-служба ОДА.

«У 1840 році в світ вийшло перше видання« Кобзаря» накладом 1000 примірників, і, наскільки мені відомо, в Харкові цього видання немає, - зазначив Ю.САПРНОВ. - Я, як колекціонер, беру на себе зобов`язання знайти два примірники цієї рідкісної книги. Один з них буде подарований нашій харківській бібліотеці ім. Короленка, а другий ми від імені всієї територіальної громади нашої області піднесемо в дар Шевченківському національному заповіднику на наступну річницю з дня народження Тараса Григоровича. До речі, один примірник у мене вже є, і експерти перевіряють його автентичність».

На запитання про вартість подарованої Шевченківському музею колекції і ціну першого видання «Кобзаря» 1840 року Ю.САПРОНОВ відповів так:

«Рідкісні книги, дореволюційні видання - безцінні, їх у мене понад 200 томів в колекції. Я, як людина, що має за плечима 21 рік бізнесу, можу сказати, що мій дохід - а за 2009 рік у податковій декларації він зафіксований у розмірі 13 млн. 982 тис. 291 грн. - дозволяє робити подібні подарунки музеям».