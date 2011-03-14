СБУ знешкодила лабораторію з виготовлення наркотичних сумішей

Харків. 14 березня. УНІАН. Співробітники Служби безпеки України виявили та припинили діяльність нелегальної лабораторії, де виготовлялися суміші для паління, що містять у своєму складі аналоги наркотичних та психотропних речовин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, спецоперацію було проведено у межах розслідування кримінальної справи, порушеної за матеріалами СБУ слідчим управлінням харківської обласної міліції стосовно членів організованої злочинної групи, що розповсюджували такі небезпечні суміші.

Співробітники СБУ встановили, що нарколабораторія розміщувалася в орендованій квартирі у Києві, а зілля постачалося щонайменше у три українських міста: Київ, Харків та Дніпропетровськ для подальшого збуту через мережу кіосків.

Небезпечні речовини надходили в Україну контрабандним шляхом з однієї з країн Азії.

У ході обшуку в лабораторії було вилучено близько 2 кг аналогів психотропних речовин, понад 5 кг готової продукції, а також обладнання для виготовлення сумішей для паління.

У Києві правоохоронці затримали ще двох активних учасників цієї організованої злочинної групи. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Служба безпеки України спільно з працівниками МВС виявили злочинне угруповання, яке займалося незаконним виготовленням та розповсюдженням на території Харкова сумішей для паління, що містять у своєму складі аналоги наркотичних та психотропних речовин. Контрабандне ввезення в Україну аналогу психотропної речовини GVH організували четверо громадян Росії. З допомогою GVH оброблялися рослинні суміші, які потім розфасовувалися у пакети та розповсюджувалися через мережу кіосків у різних районах Харкова, а також серед молоді і студентів. До виготовлення, розфасовки, перевезення та збуту вказаних речовин організатори злочинної мережі залучали громадян України – мешканців Харкова та Автономної Республіки Крим. У ході спецоперації правоохоронці затримали всіх учасників злочинного угруповання, вилучивши у них під час обшуків аналоги психотропних речовин, пакувальну тару, пристрої для розфасовки, а також близько 5 кілограмів підготовлених до фасування сумішей для паління.