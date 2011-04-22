Конкурс на право оренди ОСК «Металіст» проведуть по завершенню повної реконструкції
Так вирішила обласна рада
Харків. 22 квітня. УНІАН. Конкурс на право оренди цілісного майнового комплексу Комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст» буде проведено після завершення повної реконструкції об’єкта до Євро-2012.
Як передає кореспондент УНАН, таке рішення ухвалили депутати на сесії Харківської обласної ради 21 квітня.
Метою конкурсу є визначення єдиного оператора, який здійснюватиме управління спортивним комплексом в рамках підготовки до проведення матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Коментуючи журналістам рішення, голова облради Сергій ЧЕРНОВ не назвав дати проведення конкурсу. Він зазначив, що питання про це постане тоді, коли буде повністю завершено реконструкцію та введено в експлуатацію ОСК «Металіст», а також відпрацьовано механізм визначення єдиного оператора з учасниками змішаних капіталовкладень у реконструкцію спортивного комплексу.
Реконструкція стадіону здійснена у форматі приватно-державного партнерства. За офіційними даними, 30 % інвестицій надійшло від куратора реалізації проекту Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО (президент групи DCH та ФК «Металіст», генеральний інвестор та координатор підготовки Харкова до Євро-2012 - УНІАН), а 70 % - з бюджетів різних рівнів.
Прогнозуючи події, один з членів профільної комісії облради зазначив, що найбільш імовірним учасником і переможцем конкурсу на право оренди може стати футбольний клуб «Металіст», який, за його словами, «де факто займається цим об’єктом і зацікавлений у його комплексному розвитку».
У ході розгляду питання про внесення змін до обласного бюджету депутати ухвалили рішення погасити заборгованість перед групою DCH О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, яка юридично є співінвестором (спільно з державою) робіт з реконструкції ОСК «Металіст», і закривала «касові розриви», які виникали через несвоєчасне надходження бюджетних коштів. За інформацією, яка оприлюднювалася раніше, сума цієї заборгованості становить 23,1 млн. грн.
На знімку: реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст».