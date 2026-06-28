Росіяни встановили комплекс ППО на даху ЖК у Москві (фото)

Житловий комплекс розташований за 12 км на захід від Московського НПЗ, який неодноразово перебував під атаками.

У московському районі Чертаново на даху житлового комплексу "Авеню 77" зафіксували встановлення комплексу протиповітряної оборони, повідомляє Telegram-канал Astra.

Як зазначається, 26 червня підписник Astra сфотографував процес доставки обладнання на висотну будівлю за допомогою гелікоптера.

За результатами аналізу OSINT-фахівців, на дах будівлі, ймовірно, монтували зенітний ракетний комплекс "Панцирь-СМД-Е". Раніше, 19 червня, очевидці вже публікували кадри, на яких гелікоптер встановлював на цю ж будівлю платформу, що, за припущеннями, могла призначатися для майбутнього комплексу ППО.

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Житловий комплекс "Авеню 77" є найвищою спорудою в районі Чертаново, йдеться у публікації. Він розташований приблизно за 13 км на південь від Кремля, а також за 12 км на захід від Московського нафтопереробного заводу в Капотні, який уже неодноразово зазнавав атак.

Для довідки. Зенітний ракетний комплекс надмалої дальності "Панцирь-СМД-Е" розроблений спеціально для протидії безпілотним літальним апаратам. На відміну від базової модифікації "Панцирь-С1", ця модель позбавлена автоматичних гармат і працює виключно з ракетами малого та середнього радіуса дії: ТКБ-1055 "Гвоздь" із дальністю ураження до 7 км та 95Я6, здатними збивати цілі на відстані до 20 км. Радіус виявлення об'єктів цим комплексом становить до 24 км.

До цього випадки розміщення систем "Панцирь-СМД-Е" на дахах московських будівель уже фіксували на бізнес-центрі Nordstar Tower та житловому комплексі "Дом в Сокольниках".

Більше про розширення ППО у Москві

Наприкінці травня повідомлялося, що росіяни встановлюють комплекси ППО на хмарочосах в Москві. Тоді зазначалося, що комплекс ППО встановили на даху бізнес-центру "Нордстар Тауер", розташованого в Північному окрузі Москви на вулиці Бєговій.

Також аналітики розповіли, скільки "Панцирів" встановлено на дахах будівель у Москві. За їхніми словами, росіяни мають навколо Москви два умовних кільця з різних ЗРК. В останні місяці у місті почали формувати вже третє за величиною кільце, яке охопить всю російську столицю та її околиці.

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