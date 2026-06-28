Путін заговорив про складний етап для Росії й несподівано знайшов у ньому 'користь'

Путін запевнив, що Україна нібито не може перемогти Росію на полі бою.

Російський диктатор Володимир Путін зробив низку сумнівних заяв про "успіхи" російської армії у війні проти України та про економіку РФ. Його слова цитують росЗМІ.

На з’їзді партії "Єдина Росія" Путін заявив, що Україна нібито не може перемогти Росію на полі бою. Він додав, що українські війська "відступають по всій лінії бойового зіткнення, тому Київ перейшов до відверто терористичних дій".

"Росія коригує деякі плани з огляду на ситуацію, але всі стратегічні плани будуть реалізовані в повному обсязі", – сказав він.

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Також російський диктатор вкотре заявив про протистояння Заходу.

"Заходу не вдається перемогти Росію на полі бою, тому він намагається розхитати політичну ситуацію, але й це не вдається... Росію випробовують на міцність і намагаються позбутися її як світового чинника, який завжди стояв на заваді злу", – заявив Путін.

Кремлівський диктатор зазначив, що Росія "проходить складний етап". Однак він запевнив росіян, що цей етап "багато чого навчив".

За словами Путіна, безпека РФ та її громадян буде забезпечена. Також він заявив, що економіка Росії "буде виведена на новий технологічний рівень за всіма важливими напрямками".

Крім того, російський диктатор заговорив про "згуртованість російського народу". За його словами, РФ завжди була сильною і перемагала завдяки народній згуртованості.

"Опора на традиційні цінності – потужний фундамент, що об’єднує російське суспільство", – додав він.

Також Путін назвав окупантів "справжньою елітою Росії".

Невдоволення росіян війною може зробити Путіна небезпечним

Раніше канадське видання CBC писало, що українські удари дронами по Москві останнім часом стали наймасштабнішими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це може поступово вплинути на тих, хто досі має певний вплив на Кремль.

Лауреатка Пулітцерівської премії та історик Енн Епплбаум вважає, що українські удари по НПЗ у Росії навряд чи швидко покладуть край війні. Однак, за її словами, вони можуть спричинити "досить сильну зміну настроїв серед бізнес-еліти, політичної еліти", яка досі певною мірою впливає на рішення Володимира Путіна.

Історик Майкл Кіммідж зазначив, що в разі зростання внутрішнього невдоволення Путін може вдатися до ще жорсткіших репресій усередині країни та посилити атаки на українські міста й цивільну інфраструктуру. На думку експерта, зростаючий тиск не обов’язково змусить російського диктатора шукати компроміс, а може зробити його ще небезпечнішим.

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