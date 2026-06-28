Удари по російській логістиці в окупованому Криму: у ВМС назвали важливу ціль

Ворожа авіація все ще активна, й це означає, що Чорне море поки залишається "сірою зоною".

Удари по російській логістиці у тимчасово окупованому Криму є частиною багатоступеневої операції, яка триває роками, та однією з важливих її цілей є Керченський міст. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він, зокрема, прокоментував ситуацію про те, що у Криму на АЗС немає пального й через це поруч з бензоколонками відбуваються бійки. Водночас відомо, за словами речника, що російські військові продають в Криму паливо за цінами значно вищими ніж вони були на АЗС, але бійки на заправках не є кінцевими цілями ЗСУ.

"Ми спостерігаємо черговий етап багатоступеневої операції...", - сказав Плетенчук.

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Йдеться за цілий комплекс заходів, що тривало роками, та відлік починається, на думку речника, з "відрізання" військово-морської логістики – великих десантних кораблів.

"Потім настала черга великих залізничних поромів, які були основою, без перебільшення, військової логістики для Криму. Дійшла черга й до звичайних поромів, які теж можна було для цього використовувати. Паралельно знищувалося ППО – й це теж тривало місяцями… Паралельно - об’єкти у так званому сухопутному коридорі… Все сходиться до так званого Кримського мосту. Поки що я бачу виконання цього непростого завдання доволі успішним", – підкресли Плетенчук.

Він також заявив, що російська авіація, станом на зараз, активна, й це означає, що Чорне море поки залишається "сірою зоною".

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Нагадаємо, у ЗСУ неодноразово заявляли, що російські окупанти використовують півострів Крим як військовий плацдарм, з якого запускають ракети та дрони по материковій Україні, зокрема по півдню України. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, якщо росіяни запускають з АРК балістику, у жителів Одеси майже немає часу на реагування - польотний час ракети від півтори до двох хвилин.

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