Запаси 'як торік', але на заправках черги: Путін вперше визнав проблеми з пальним у Росії

Диктатор повідомив, що розглядається можливість повної заборони на експорт дизелю.

Президент РФ Володимир Путін визнав, що російський паливний ринок зіткнувся з проблемами: на заправках утворюються черги, а деякі марки бензину не завжди є у продажу. При цьому він заявив, що запаси пального нібито залишаються "майже на рівні минулого року". Про це Путін сказав під час наради щодо забезпечення паливом внутрішнього ринку Росії.

Як передають російські ЗМІ, диктатор зазначив, що Росія почала використовувати резерви палива, і розглядається можливість повної заборони на експорт дизелю.

За його словами, потужності найбільших нафтопереробних заводів використовуються максимально, але "треба звести до мінімуму наслідки терористичних ударів Києва".

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Серед заходів для стабілізації ситуації російський правитель назвав збільшення обсягів постачання пального на внутрішній ринок та встановлення "економічно обґрунтованих цін".

Крім того, Путін заявив, що в Росії обговорюють можливість повної заборони експорту дизельного пального.

"Потрібно вжити системних заходів для стабілізації паливного ринку", – сказав він, доручивши уряду працювати над безперебійним забезпеченням пальним підприємств і громадян.

Окремо Путін наголосив на необхідності забезпечити постачання пального для аграрного сектору, заявивши, що від цього "залежить урожай".

Проблеми з пальним у Росії і Криму

Як повідомляв раніше УНІАН, за даними ЗМІ, ситуація з пальним в Росії стрімко погіршується через удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі. Зокрема, стало відомо, що обмеження на продаж бензину запровадили в головному нафтовидобувному регіоні країни, де видобувається 40% усієї російської нафти, – Ханти-Мансійському автономному окрузі. Там заправки "Газпромнефти" почали відпускати не більше як 40 літрів бензину та 80 літрів дизпалива "в одні руки". При цьому паливо можна заправити тільки в бак транспортного засобу та за передплатою.

Нещодавно у Криму визнали проблеми з пальним та світлом. Нещодавно призначений Росією голова Криму Сергій Аксьонов опублікував звернення до жителів півострова, в якому заявив, що Крим переживає "непростий час". За його словами, найскладнішою наразі є ситуація із забезпеченням пального.

Минулої ночі Україна вдарила по двох російських НПЗ - у Краснодарському та Ярославському регіонах. Як заявив президент України Володимир Зеленський, День Конституції України "наші воїни почали дуже влучно". Ймовірно, ці атаки ще більше ускладнять і так непросту ситуацію із пальним у РФ.

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