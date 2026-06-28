The Times про Крим: Путін може легко піти на переговори або зіграти ва-банк

Кампанія ударів по критичній інфраструктурі півострова може стати ключовим фактором у майбутніх переговорах між Києвом і Москвою.

У Криму оголошено надзвичайний стан на тлі посилення українських атак по об’єктах логістики та енергетики. Київ стрімко нарощує повітряний тиск на півострів, який має стратегічне та політичне значення для Росії, пише The Times.

Останніми днями українські безпілотники та ракети завдають ударів по дорогах, залізницях і мостах, що з’єднують Крим із материковою частиною Росії. Також повідомляється про атаки на енергетичні об’єкти та паливну інфраструктуру.

Пороми зазнавали ударів, частина маршрутів була перекрита, а на окремих ділянках зафіксовані руйнування транспортної інфраструктури. У низці регіонів фіксувалися перебої з електропостачанням, а постачання пального для цивільних було обмежене.

Відео дня

Міністр оборони України Михайло Федоров раніше заявляв про стратегію "ізоляції Криму за допомогою безпілотників". За його словами, удари спрямовані на поступове ускладнення постачання та функціонування військової інфраструктури півострова.

Атаки почалися з російських систем ППО, після чого Україна перейшла до ударів по маршрутах постачання та енергетичних об’єктах.

Наслідки для цивільного життя

Попри військовий характер кампанії, дедалі більше страждає цивільна інфраструктура. Повідомляється про перебої з електрикою, дефіцит пального та скасування частини туристичних бронювань.

Також фіксуються затори на під’їздах до Керченського мосту, де утворюються черги транспорту, що намагається залишити півострів.

Крим має особливе значення для Володимира Путіна – як стратегічна база Чорноморського флоту, так і символічний елемент його політичної спадщини. Після анексії півострова в Росії спостерігався масовий суспільний ентузіазм, що підкреслює важливість Криму для російського керівництва.

Стратегія України: тиск для переговорів

Київ, як зазначає видання, використовує дедалі ефективніші засоби ураження середньої дальності для атак по російських базах і лініях постачання.

Мета кампанії, за оцінками автора, полягає в тому, щоб змусити Кремль піти на переговори, поставивши під загрозу контроль Росії над Кримом.

Водночас існує ризик, що така стратегія може спровокувати ескалацію з боку Москви. Видання описує два підходи серед російських еліт щодо майбутнього війни: прагматичний, який передбачає замороження конфлікту, і радикальний, який закликає до подальшої ескалації та мобілізації.

Російський диктатор Володимир Путін може обирати обережніший підхід, але в умовах тиску здатен ухвалювати непередбачувані рішення. Видання підсумовує:

"Якщо він боїться, що втрата Криму… призведе до його падіння, він може вирішити вести переговори, але так само легко може піддатися спокусі підвищити ставки".

Крим сьогодні - останні новини

Як повідомляв УНІАН повідомляв, що Крим занурився в невизначеність через удари України. У Севастополі ввели відключення електроенергії, по всьому півострову обмежили продаж палива для населення, а дитячі літні табори тимчасово закрили.

У Криму та Севастополі введено режим надзвичайної ситуації. Цей режим нібито запроваджується з метою впорядкування фінансово-грошових, кредитних, договірних та інших відносин, а також для вирішення питань відшкодування збитків.

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