Україна вдарила по двох російських НПЗ: Зеленський розкрив деталі (відео)

Він наголосив, що Україна й надалі відповідатиме на російський терор.

Цієї ночі українські "далекобійні санкції" досягли двох нафтопереробних заводів у Росії - у Краснодарському та Ярославському регіонах. Про це у своєму Telegram-каналі заявив президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що День Конституції України "наші воїни почали дуже влучно".

"Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії. Уражено НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському регіоні - це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми досягли НПЗ у Ярославському регіоні, що приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону", - підкреслив глава держави.

Він додав, що Україна продовжує операції, які послаблюють можливості Росії вести війну. "Кожна наша далекобійна санкція - це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор", - наголосив Зеленський.

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Удари по російській військовій промисловості

Як повідомлялося, у ніч на 27 червня російське місто Волгоград атакували ракети. Згідно з даними OSINT-аналітиків, було атаковано завод "Титан-Баррикади" - одне з ключових підприємств військово-промислового комплексу Росії, яке випускає ракетні установки "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Ярс".

У соцмережах було опубліковано відео прольоту ракети під час атаки. Як зазначила ASTRA, найімовірніше, удари завдавалися українськими крилатими ракетами великої дальності "Фламінго".

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