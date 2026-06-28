Туреччина запропонувала Україні та Росії продовжити переговори про мир

Глава МЗС Туреччини зазначив, що переговори попередньо обговорювалися з обома сторонами.

Туреччина підтвердила свою готовність виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією щодо припинення війни. Як пише Kyiv Post, провести новий раунд переговорів запропонував міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

За його словами, Анкара прагне припинити конфлікт дипломатичними засобами.

"Ми прагнемо якнайшвидшого завершення війни Росії проти України шляхом діалогу та на основі міжнародного права. Ми готові знову зібрати делегації Росії та України за столом переговорів у нашій країні", – заявив Фідан, якого цитують журналісти.

Відео дня

Він зазначив, що попередні переговори зі сторонами вже відбувалися, і Туреччина доносила до них свою позицію. А зараз озвучує її для світової громадськості.

Позиція Туреччини

Нагадаємо, що в травні минулого року в Туреччині вже відбувалися російсько-українські переговори. Вони завершилися угодою про обмін полоненими за формулою 1000 на 1000 осіб.

За час, що минув з моменту цих переговорів, Туреччина, на думку оглядачів, змінила позицію, зайнявши більш проукраїнську сторону. А партнерство між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і російським диктатором Володимиром Путіним, яке сформувалося на тлі війни в Сирії близько десяти років тому, наразі переживає період занепаду

Саміт НАТО в Анкарі

Додамо, що 7–8 липня в столиці Туреччини відбудеться черговий саміт НАТО. За даними ЗМІ, у проєкті спільної декларації йдеться про надання допомоги Україні в розмірі 70 мільярдів євро на поточний рік.

Вас також можуть зацікавити такі новини: