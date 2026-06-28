Рух 'Чорна іскра' заявив про викрадення даних з на виробництва 'Шахедів'

Підпільний рух опору стверджує, що його агенти кілька місяців працювали під прикриттям на підприємстві в російській "Алабузі", де збирають дрони типу "Герань".

Російський підпільний рух опору "Чорна іскра" заявив про успішне проникнення на виробництво ударних безпілотників "Герань-2" і "Герань-3" в особливій економічній зоні "Алабуга". Вдалося отримати доступ до внутрішніх серверів підприємства та викрасти бази даних, повідомив рух на своїй сторінці у соцмережі X.

У русі стверджують, що їхні агенти протягом кількох місяців працювали на підприємстві під прикриттям.

За цей час вони нібито збирали інформацію із серверів та непомітно завантажували бази даних про осіб, причетних до складання безпілотників "Герань-2" і "Герань-3".

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Крім збору інформації, учасники руху заявили, що змогли саботувати процес складання дронів.

За їхніми словами, у безпілотники були закладені "сюрпризи", які мають проявитися вже під час їхнього використання.

"Коли оператори спробують запустити ці дрони, вони зіткнуться з "неприємними наслідками". Це зменшить кількість воєнних злочинців, безпосередньо причетних до запуску дронів "Герань" по українських містах", – заявили представники "Чорної іскри".

Водночас незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Що відомо про "Чорну іскру"

"Чорна іскра" позиціонує себе як підпільний рух опору, що діє на території Росії та співпрацює з українськими Силами спеціальних операцій. Інформація про чисельність, структуру та керівництво організації не розголошується.

Командування Сил спеціальних операцій України ще у 2025 році офіційно підтвердило координацію з представниками руху. Відтоді повідомлялося про їхню участь у низці операцій на території РФ.

Зокрема, за даними української сторони, представники "Чорної іскри" брали участь у підготовці ударів по Оренбурзькому газопереробному та Оренбурзькому гелієвому заводах у ніч на 24 червня.

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