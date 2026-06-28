На кордоні з Польщею збільшилися черги: що кажуть у Держприкордонслужбі

У мережі поширюють відео про те, як люли по 12 годин стоять у чергах.

Черги на кордоні з Польщею, про які повідомляють користувачі у соцмережах, формуються через збільшення пасажиропотоку. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив у коментарі РБК-Україна.

У мережі публікують відео з польського-українського кордону, де люди понад 12 годин чекають на вʼїзд з Польщі в Україну. Зокрема, понад 260 автівок очікують на пункті пропуску "Краківець".

За словами Демченка, черги як з українського боку, так і на території суміжних країн формуються від збільшення пасажиропотоку.

Відео дня

"На вихідні він ще більше зростає навіть у порівнянні з будніми днями. За вчора мали найвищий показник перетину кордону в червні - 141 тисяча громадян, при цьому невеличка перевага йшла на в'їзд в Україну", - наголосив він.

Ситуація на кордоні

Як повідомляв УНІАН, прикордонники дали поради, коли краще перетинати кордон, щоб не "застрягнути". За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, щоб якомога скоріше проїхати кордон і не витрачати час в чергах, це доцільно робити у ранкові години в будні дні. Він розповів, що вже ближче до обіду, вечора пасажиропотік зростає. Демченко додав, що в останні дні фіксуються зростання пасажиропотоку не тільки на пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а й з Угорщиною, зокрема, біля пунктів "Тиса" та "Лужанка".

Також ми писали, що для автобусів на виїзд з України відкрили новий пункт пропуску на кордоні з Румунією. За інформацією прикордонників, з румунською стороною домовились про тимчасовий пропуск автобусів будь-якого розміру через пункт пропуску "Дяківці – Раковець". Рух через цей пункт можливий лише на виїзд з України – і діятиме він до кінця літа.

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