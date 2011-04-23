Колесников: Харків подав приклад ефективної співпраці влади та приватних інвесторів

Харків. 23 квітня. УНІАН. Харків подав приклад ефективної співпраці держави, місцевої влади та приватних інвесторів у процесі підготовки до Євро-2012.

Про це повідомив 22 квітня в ході національного семінару для журналістів регіональних ЗМІ віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ.

За його словами, в Харківській області в строк і за графіком тривають всі роботи з підготовки до Євро-2012.

«Що стосується харківського стадіону «Металіст» - він вже експлуатується, на ньому грає команда «Металіст». Будівництво цього стадіону навело ефективний приклад державного, приватного та місцевого партнерства, оскільки стадіон був побудований за гроші державного, міського та обласного бюджетів, а також президента клубу «Металіст» (Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, президента групи DCH, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012 – ред.), - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Він також зазначив, що харківський аеропорт відповідає всім європейським вимогам, і єдиним питанням залишається будівництво злітно-посадкової смуги згідно з нормами. Але це будівництво, наголосив урядовець, триває за графіком.

Як повідомлялося, згідно з офіційними даними, сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, група DCH якого реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, на сьогодні становить 250 млн. дол.