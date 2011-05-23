Актори Бельмондо, Жерар, Петренко та Остап Ступка залишили відбитки долонь у Харкові

Харків. 23 травня. УНІАН. Алея зірок кінофестивалю «Харьковская сирень» поповнилася новими іменами.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбитків рук відбулася сьогодні в рамках III Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень», який у неділю розпочався у Харкові.

Відбитки своїх долонь для харків`ян на одній з алей Саду Шевченка, що в центрі міста, залишили французькі актори Жан-Поль БЕЛЬМОНДО і Шарль ЖЕРАР, російський актор Олексій ПЕТРЕНКО та композитор Максим ДУНАЄВСЬКИЙ, народний артист України Остап СТУПКА, заслужені артисти Росії Борис ТОКАРЄВ та Людмила ГЛАДУНКО.

«Харків вписує себе в історію кінематографа красиво, інтелігентно, а головне - дуже якісно, сказав, коментуючи подію, голова оргкомітету фестивалю, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Губернатор висловив подяку «всім почесним гостям кінофестивалю, всім, хто приїхав до нас у ці сонячні травневі дні, щоб зробити наше свято ще більш знаковим і цікавим».

«Я гадаю, - додав він, - що молоді кінематографісти, які будуть боротися за головні призи, отримають не тільки адреналін від змагання, але ще й незабутні враження від зустрічі зі своїми колегами, акторами, режисерами, тими людьми, які творять кінематограф. А сьогоднішній день дозволить нам зберегти частинку великих людей і залишити їх назавжди для вдячних нащадків у нашому улюбленому саду імені Шевченка».

Голова журі кінофестивалю Володимир ФОКІН (РФ) на відкритті Алеї привітав гостей з Франції. «Я щасливий вітати тут видатних діячів французького кіно, які беруть участь у фестивалі і сьогодні залишили в нашому рідному Харкові відбитки своїх долонь. Сподіваюся, що ви не в останній раз у нашому рідному місті і будете приїжджати сюди знову і знову».

Як повідомляв УНІАН, у попередні роки відбитки своїх долонь на Алеї почесних гостей кінофестивалю «Харьковская сирень» зробили, зокрема, Мілен ДЕМОНЖО, Богдан СТУПКА, Алла СУРІКОВА, Володимир ФОКІН, Володимир ДАШКЕВИЧ, П’єр РІШАР, Наталя ФАТЄЄВА, Катя ЧЕНКО.

Цього року фестиваль проходить з 22 по 24 травня. Гран-прі фестивалю – кришталеву гілку бузку – виборюватимуть 49 кінорежисерів з 6 країн світу. Покази 53 картин вітчизняних та іноземних авторів проходять у трьох кінотеатрах Харкова («Росія», «Познань», ім. Довженка).