У Харкові відбувся жіночий турнір Sapronov-tennis Kharkiv Ladies Cup

Харків. 21 червня. УНІАН. У Харкові відбувся міжнародний професійний жіночий турнір Sapronov-tennis Kharkiv Ladies Cup.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у змаганнях, що пройшли з 10 по 18 червня на тенісних кортах «Парк», взяли участь понад 200 тенісисток з 12 країн світу.

Переможницями парних змагань стали українські тенісистки Катерина Козлова та Валентина Івахненко. У фіналі донеччанки, посіяні під першим номером, переграли австрійсько-литовську пару Клаффнер/Станчуте: 6-4 6-3.

В одиночній категорії не було рівних литовській тенісистці Ліні Станчуте, яка блискуче провела всі матчі Sapronov-tennis Kharkiv Ladies Cup, не програвши по ходу турніру жодного сету. У фіналі вона обіграла першу ракетку турніру Софію Шапатава з Грузії: 6-2 6-1.