За останню добу через кордон не пропущено 18 дітей

Харків. 22 червня. УНІАН. Протягом останньої доби, з 21 по 22 червня, через пункти пропуску на українсько-російському кордоні, що дислокуються в межах Харківського прикордонного загону, не пропущено 18 дітей у напрямку Росії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар ХПЗ Дмитро ГОРКОЛЬЦЕВ, в усіх випадках причиною непропуску українських дітей є відсутність обов’язкового в таких випадках документу – доручення батьків.

Тобто, зазначив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ, діти не можуть виїхати за кордон через порушення дорослими вимог законодавства щодо закордонних поїздок, хоча правила, які регламентують виїзд дітей за кордон, діють уже кілька років.

За його словами, переважна більшість дітей, які не пропущені за кордон, мешкають у Донецькій, Черкаській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також у Криму.

Випадки непропуску детей повторюються незважаючи на те, наголосив прес-секретар, що Харківський прикордонний загін через засоби масової інформації постійно інформує громадян про особливості перетину державного кордону.