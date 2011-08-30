Фінансування ЗПC Харківського аеропорту триває згідно з графіком – Добкін

Харків. 30 серпня. УНІАН. Бюджетне фінансування будівництва нової злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Харків» триває згідно з графіком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході візиту до Харкова прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Що стосується будівництва злітно-посадкової смуги, фінансування йде згідно з графіком», - сказав губернатор. За його словами, восени очікується надходження коштів на ремонт доріг у Харкові, а також гроші на продовження будівництва метро.

«Щодо доріг за програмою Євро-2012 ми ще чекаємо гроші на Харків, але вони повинні бути в нас, сподіваємося, наприкінці вересня – в жовтні. Метро: тільки прийнята постанова №761, з Мінфіном розмовляємо, щоб з вересня починати бюджетний розпис на фінансування», - зауважив М.ДОБКІН.

У свою чергу М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд профінансує всі закладені в бюджеті об’єкти.

«Все, що закладено у нас в законі – все буде на 100% профінансовано. У нас немає жодної області, жодного міста, де б ми не виконали свої обіцянки, у тому числі й тим більше в Харківській області й Харкові. Тому можна бути спокійним у цьому плані», - наголосив прем’єр-міністр.