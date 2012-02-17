Суд відклав розгляд скарги щодо порушення справи стосовно Авакова

Харків. 17 лютого. УНІАН. Червонозаводський районний суд Харкова відклав розгляд скарги захисту екс-губернатора Харківщини Арсена АВАКОВА на постанову про порушення стосовно нього кримінальної справи.





Про це кореспондентові УНІАН повідомив адвокат А.АВАКОВА Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.



За його словами, 15 лютого відбулося засідання Червонозаводського райсуду, на якому, за клопотанням самого адвоката, було ухвалене рішення відкласти судове слухання скарги до 22 лютого.



Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ зазначив, що клопотання про відкладення судового слухання було подане у зв’язку з тим, що йому необхідний час для ознайомлення з матеріалами, які стали підставою для порушення кримінальної справи.



Адвокат зазначив, що після ознайомлення з матеріалами до скарги на постанову про порушення кримінальної справи будуть додані доповнення.



Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ зауважив, що на сьогодні він не володіє інформацією про результати розгляду клопотання захисту до Генеральної прокуратури України з проханням закрити порушену стосовно А.АВАКОВА кримінальну справу. Адвокат висловив сподівання, що розгляд цього клопотання та повідомлення його результатів відбудеться до кінця лютого.



Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.



31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голову Харківської облдержадміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським районним судом м. Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.



Захист А.АВАКОВА звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням закрити порушену стосовно нього кримінальну справу. Крім цього, захист оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Червонозаводському районному суді Харкова.