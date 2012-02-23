Маркевич налаштовує Металіст зіграти сьогодні «у тому ж дусі»

Харків. 23 лютого. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон Маркевич провів прес-конференція напередодні матчу у відповідь 1/16 Ліги Європи з австрійським Зальцбургом, яка відбудеться сьогодні у Харкові.

«Найголовніше - забути результат першої гри. Потрібно виходити і продовжувати в такому ж дусі. Грати з бажанням, тим більше, у нас пізніше буде дев`ять днів без ігрової практики, і дуже важливо, щоб футболісти вийшли і грали на повну силу», - сказав Маркевич у вступному слові.

Після матчу в Зальцбурзі Горяїнов сказав, що ви зможете знайти потрібні слова, щоб мотивувати команду на матч. Що ви сказали хлопцям?

Нічого особливого, просто футболісти - професіонали, і вони мають виходити і віддаватися грі повністю, якщо ми хочемо чогось добитися. Я вже сказав, що у нас не буде ігрової практики дев`ять днів, і дуже важливо, щоб футболісти зрозуміли це і, вийшовши на поле, грали так само, як і в Зальцбурзі. Тим більше, що це і очки для рейтингу України.

Наскільки зміниться склад порівняно з матчем в Австрії?

Я гамаю, ми змінимо щось в обороні, але в основному вийдуть ті ж футболісти, що й грали. Напевно, вийде Андрій Берзовчук, буде грати і Сергій Пшеничних, можливо - Торрес. Ви знаєте, у нас є проблеми з картками, когось побережемо і дамо пограти футболістам, які не грали.

Перед матчем із Зальцбургом ви говорили, що не дивилися матч Олімпіакос - Рубін...

Важко говорити. Я не розумію, що це за футбол на штучному газоні при мінус 15, важко говорити про щось. Я гамаю, що це був матч не для Рубіна і не для Олімпіакос". Все вирішиться в Греції. Тим більше, що Рубін - не просто команда, вони не будуть здаватися. Звичайно, ми будемо дивитися цей матч в Греції, і тоді будемо робити якісь висновки.

Коментар від захисника ФК Металіст Андрія Березовчука

Це буде перша домашня гра в сезоні, плюс - багато вболівальників, які хочуть побачити красиву гру у виконанні нашої команди. Ми постараємося задовольнити їх своєю грою і результатом.

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА