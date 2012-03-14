У Харкові по 11 років дали членам шайки, яка грабувала обмінники і ювелірки

Харків. 14 березня. УНІАН. У Харкові до 11 років позбавлення волі засуджено чотирьох громадян України за розбійні напади на пункти обміну валюти та ювелірні магазини

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, група, до якої входили раніше судимі за тяжкі злочини громадяни, діяла на території Києва, Київської області та Харкова.

Під час розбійних нападів зловмисники діяли зухвало, за заздалегідь розробленим планом та розподілом ролей - поки потерпілі оговтувалися, учасники організованого угруповання зникали з місця події на автомобілі, йдеться у повідомленні.

Після затримання проти членів злочинного угруповання було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), ч. 3 ст. 209 (фінансові махінації), ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв).

За усіма статтями Кримінального кодексу, за якими затриманим було пред’явлено обвинувачення, суд Дзержинського району міста Харкова визнав їх винними та призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном в 11 років кожному.