Знайшовся інвестор створення генетичного центру у Харкові

Харків. 12 квітня. УНІАН. Ізраїльська компанія готова інвестувати 40 млн дол у створення генетичного центру в Харківській області.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував у середу під час брифінгу за підсумками робочої поїздки до Богодухівського району губернатор Михайло Добкін.

«Ми почнемо реалізацію проекту зі створення генетичного центру в цьому році. Вже є інвестор - це ізраїльська компанія, і ми розраховуємо, що сума інвестицій становитиме близько 40 мільйонів доларів. Крім створення генетичного центру інвестор планує на його базі створити підприємство з виробництва молока на 3 тисячі голів. Це буде унікальна можливість у найкоротші терміни змінити ситуацію в нашій області, і ми будемо готові допомагати іншим регіонам», - сказав М.Добкін.