Влада Харкова: і ніяких приватних музеїв

Харків. 22 вересня. УНІАН. На найближчій сесії Харківської міськради будуть прийняті рішення про відміну приватизації об’єкта і всіх раніше виданих дозволів на виділення земельної ділянки, яка планувалося використати під створення першого у Харкові приватного музею мистецтв.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата V скликання Олександра Фельдмана.

Крім того, що ця акція з боку місцевої влади носить сумнівний правовий характер, це ще й виклик культурній громадськості міста, - зазначили у прес-служби.

За інформацією прес-служби О.Фельдмана, весною наступного року у цьому приміщенні планувалося розмістити перший у Харкові приватний музей, у якому мали знаходитися постійні експозиції японських майстрів пластики та стародавньої зброї Європи і Сходу. Крім того, окрему залу планувалося виділити під виставки експонатів з інших музеїв.

У прес-службі відмітили, що це був один з проектів Благодійного фонду Олександра Фельдмана, який мав стати візитною карткою Харкова, оскільки експозицій подібного рівня немає ні в країнах СНД, ні в європейських столицях.

Як тільки О.ФЕЛЬДМАН відкрито заявив про відкриття музею, міська влада одразу ж почала блокувати цю ініціативу. Незважаючи на антихарківську політику влади міста, О.Фельдман не має наміру відмовлятися від ідеї відродження Харкова як культурної столиці України і відкриття у місті одного з найкращих у Європі музеїв мистецтв, - повідомили у прес-службі.

По-перше, заявив співрозмовник агентства, для приватного музею мистецтв буде куплене інше приміщення у самому центрі міста, а по-друге, вже найближчим часом особисто О.Фельдман передасть у власність Харківського художнього музею літографії Модільяні, Пікассо, Шагала, Ренуара та Матісса.