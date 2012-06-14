У Харкові за грою Нідерланди - Німеччина спостерігали Ярославський, Ахметов і Абамович

Харків. 13 червня. УНІАН. На матчі Нідерланди - Німеччина, який у середу пройшов на стадіоні «Металіст», були присутні одразу три мільярдери - Олександр Ярославський, Рінат Ахметов та Роман Абрамович.

Як стало відомо кореспондентові УНІАН, найзаможніший серед українців Р.Ахметов та росіян - Р.Абрамович прибули до Харкова на запрошення О.Ярославського - інвестора і куратора підготовки міста до Євро-2012.

Всі троє спостерігали за грою у VIP-ложі стадіону «Металіст».

У VIP-ложі також були присутні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, представники місцевої влади та УЄФА.

У середу матч Нідерланди - Німеччина дивилися майже 38 тисяч уболівальників - усі квитки були продані заздалегідь.

Як повідомляв УНІАН, матч завершився з рахунком 2:1 на користь збірної Німеччини. Німці впевнено провели всю гру, давши суперникові лише кілька шансів, одним з яких голландці і скористалися.

Оглядачі відмічають також святкову і миролюбну атмосферу на стадіоні «Металіст», який у ці дні перетворився на арену грандіозного футбольного свята.

13 червня у групі В відбувся також матч Данія - Португалія. Гра, що проходила у Львові, завершилася з рахунком 3:2 на користь португальців.

Таким чином, у групі B Німеччина лідирує з 6 очками, ймовірно, вже вирішивши свій вихід у плей-офф, по 3 - у Данії та Португалії. У Нідерландів немає очок. У третій ігровий день 17 червня зустрінуться Португалія - Нідерланди, Данія - Німеччина.

14 червня - другий ігровий день в групі C: Італія (1) - Хорватія (3), Іспанія (1) - Ірландія (0).