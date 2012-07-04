Угоду про розподіл продукції при розробці Юзівської площі підпишуть протягом року - Shell

Харків. 4 липня. УНІАН. Угода про розподіл продукції під час розробки Юзівської газоносної площі (у Донецькій і Харківській областях) буде підписана протягом року з моменту оголошення переможця конкурсу на право укладання угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові сказав голова компанії Shell в Україні Грехем Тайлі.

«Щодо Юзівської площі процес переговорів про підписання угоди про розпозділ продукції займає близько року», - сказав Г.Тайлі.

Він зазначив, що керівники профільного міністерства висловили бажання прискорити процес підписання договору про розподіл продукції. «Ми зараз провадимо переговори з міністерствами, і вони висловили своє бажання допомогти нам прискорити цей процес».

Як повідомляв УНІАН, у травні Міжвідомча комісія з організації і проведення конкурсів на укладання угод про розділ продукції (УРП) визначила компанію Shell переможцем конкурсу з Юзівської площі (Донецька і Харківська області) із запасами сланцевого газу.

У червні компанія Shell заявляла, що газ, який планується розробляти в межах Юзівської площі, відноситься не до сланцевого, а до іншого типу газу нетрадиційного залягання, а саме йдеться про газ ущільнених пісковиків.

Компанія Shell планує розпочати розвідувальне буріння у 2013 році, а дослідницько-промислову розробку (ДПР) - у 2015 році.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються у більш як 4 трильйони кубометрів газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити понад 1,6 млрд грн інвестицій і 30 млрд грн - на етапі промислової розробки.