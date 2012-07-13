Сміливці можуть уже до кінця року отримати житло за здешевленими кредитами

Харків. 13 липня. УНІАН. Харків’яни, які вирішили придбати житло за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів, вже до кінці року можуть отримати нові квартири.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав сьогодні губернатор Михайло Добкін під час огляду будівництва житлового комплексу по вулиці Дача, 55 у Харкові.

Цей будинок включений до програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

«Тут активно ведеться будівництво, і будинок буде зданий в експлуатацію в цьому році. Ті люди, які вирішили придбати тут житло, вже до Нового року отримають ордери та ключі від квартир у сучасному будинку, розташованому у прекрасному місці», - сказав М.Добкін.

Як повідомляє прес-служба ХОДА, у 2012 році для Харківської області заплановано виділити кошти для надання часткової компенсації в сумі 60183,4 тис грн, з яких уже надійшло 1800,0 тис. грн.

Станом на 12.07.2012 року: шість будівельних компаній визначені Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України учасниками програми і три будівельних компанії завершують підготовку документів; відібрано для участі в програмі 15 житлових будинків, в яких громадяни можуть придбати 1263 квартири; кредити видають 5 банків-учасників Програми; бажання брати участь у Програмі виявило 189 сімей; укладено 7 договорів на часткову компенсацію відсотків; укладено 6 кредитних договорів на загальну суму 886,9 тис. грн.

Фото прес-служби ХОДА