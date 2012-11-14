Поїзд № 63/64 Харків-Київ змінить графік руху

Харків. 14 листопада. УНІАН. Південна залізниця з 1 грудня змінила маршрут проходження нічного швидкого фірмового поїзда № 63/64 Харків-Київ «Оберіг».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

З 1 грудня (з Києва - 2 грудня) потяг №63/64 слідуватиме через Люботин, Вакуленці, Полтаву-Київську, Миргород, Гребінку (замість Люботин, Смородино, Суми, Ворожба).

З Харкова, починаючи з 1 грудня, потяг №63 відправлятиметься о 22.20, прибуватиме до Києва о 6.36. Зупинки на станціях: Люботин - 22.58-23.00; Полтава-Київська - 0.55-1.18; Миргород - 2.45-2.47; Лубни - 3.41-3.43; Гребінка - 4.21-4.24; Дарниця - 6.15-6.17.

З Києва з 2 грудня потяг №64 відправлятиметься о 22.24, прибуватиме до Харкова в 6.46.

Зупинки на станціях: Дарниця - 22.41-22.43; Гребінка - 0.09-0.11; Лубни - 0.52-1.13;

Миргород - 2.08-2.10; Полтава-Київська - 3.44-4.04; Люботин - 6.02-6.05.

Довідка УНІАН. За чинним на сьогодні розкладом швидкий фірмовий поїзд № 63/64 Харків-Київ «Оберіг» відправляється з Харкова о 20:37 і прибуває до Києва в 6:12. Таким чином, час проходження потягу з Харкова до Києва скоротиться на 1 годину 19 хвилин. Водночас у напрямі Київ-Харків «Оберіг» слідуватиме на 27 хвилин довше, ніж за нинішнім розкладом.