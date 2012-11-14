У Харкові відкрили меморіальну дошку Людмилі Гурченко

Харків. 14 листопада. УНАІН. У Харкові відкрили меморіальну дошку почесному громадянинові міста Харкова, народній артистці СРСР Людмилі Гурченко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, пам’ятний знак установлений до дня народження артистки - 12 листопада - на Харківській гімназії №6 «Маріїнська гімназія», де колись навчалася Людмила Гурченко.

На відкритті меморіальної дошки був присутній чоловік актриси Сергій Сенін. На його думку, рішення встановити пам’ятний знак на будинку гімназії, де навчалася Л.Гурченко, було правильним. За словами С.Сеніна, ця школа стала для Л.Гурченко початком життєвого шляху й артистка згадувала про школу завжди з любов’ю.

Автор меморіальної дошки, скульптор Олександр Рідний зазначив, що барельєф на дошці він взяв із фільму «Вокзал для двох». Робота над пам’ятним знаком тривала близько двох місяців. Основу дошки зроблено з мармуру, сам барельєф - із бронзи.

Довідка УНІАН. Видатна кіноактриса Л.Гурченко померла у Москві 30 березня 2011 року на 76-му році життя від серцевого нападу.

Народилася Л.Гурченко 12 листопада 1935 року в Харкові. У 1958 році закінчила ВДІК. У 1956 році на екрани вийшла музична комедія Ельдара Рязанова «Карнавальна ніч», де Л.Гурченко зіграла головну роль і виконала пісню ”П`ять хвилин”, що зробила її знаменитою.

Також серед найбільш відомих робіт Л.Гурченко - ролі у фільмах «20 днів без війни», «П`ять вечорів», «Улюблена жінка механіка Гаврилова» (1982), «Вокзал для двох» (1983), «Любов і голуби» (1984). У 2000-ні роки вийшли такі фільми за її участі, як «Старі шкапи» (2000), «Жіноче щастя» (2001), «Якщо завтра в похід...» (2004), «Карнавальна ніч-2, або П`ятдесят років потому» (2006). Фільмографія актриси включає понад 80 стрічок.

Л.Гурченко - народна артистка СРСР (1983). Нагороджена орденами «За заслуги перед Вітчизною» IV ступеня (2000) і III ступеня (2005) і почесним знаком «Суспільне визнання» (1998).