У Харкові пограбовано Будинок літераторів

Харків. 3 січня. УНІАН. У Харкові невідомі обікрали приміщення Будинку літераторів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, зловмисники проникли до приміщення по вулиці Чернишевського, де знаходиться редакція журналу «Березіль» та видавництво «Майдан», в ніч на 2 січня.

Правоохоронці встановили, що зловмисники потрапили до будинку через двері та вікна, які вони пошкодили. Крадії винесли два комп’ютери, принтер, сканер та інше майно. Сума збитків встановлюється.

Вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Працівники міліції проводять усі необхідні розшукові та слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до злочину.