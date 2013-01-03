Тимошенко дозволили користуватися радіаційним дозиметром

Харків. 3 січня. УНІАН. Керівництво Качанівської виправної колонії (№54) дозволило передати екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, прилад (заводського виготовлення) контролю радіаційного фону.

Як передає кореспондент УНІАН, на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби України зазначається, що дозвіл на особисте користування дозиметром надано «з метою уникнення спекулятивних заяв з боку самої Ю.Тимошенко, її захисників та окремих публічних осіб».

Водночас у пенітенціарній службі наголосили, що вимірювання рівня радіаційного фону в приміщеннях ЦКЛ «Укрзалізниці» та на території медзакладу проводиться регулярно і перевищення нормативного рівня радіації не виявлялися.

«Протягом 2012 року такі вимірювання проводилися тричі. Останній раз перевірка рівня радіації була проведена 20 грудня 2012 року, в тому числі і у всіх приміщення відділення, де наразі знаходиться засуджена Ю.Тимошенко. Потужність поглиненої дози випромінювання при згаданих вище вимірюваннях не перевищувала нормативних рівнів. Враховуючи настороженість Ю.Тимошенко та її захисників, у ЦКЛ проведено позачергові вимірювання за участю самої пацієнтки», - йдеться у повідомленні ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 2012 року у палаті ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де утримується Ю.Тимошенко, провели обшук та вилучили два радіаційні дозиметри.



13 вересня Ю.Тимошенко звернулася до адміністрації Качанівської виправної колонії з заявою, у якій вимагала повернути їй вилучені під час обшуку у її палаті дозиметри.

Державна пенітенціарна служба заявила, що виявила в палаті Ю.Тимошенко «тайник».

Схованку, замасковану під звичайну книжку (Кримінально-процесуальний кодекс України), було виявлено під час проведення планового огляду приміщення та їхніх особистих речей.

В зазначеній схованці, а також у приліжковій тумбочці вона зберігала заборонені для обігу предмети (технічні пристрої).

Крім цього, за даними ДПтС, в особистих речах Ю.Тимошенко було виявлено та вилучено ліки невстановленого походження.

У свою чергу екс-прем’єр заявила, що конфісковані в неї дозиметри чотири рази показували суттєве перевищення норм радіаційного фону у лікарняній палаті.