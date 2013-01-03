Власенко погоджується передати дозиметр лише особисто в руки Тимошенко

Харків. 3 січня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко народний депутат Сергій Власенко готовий передати радіаційний дозиметр своїй підзахисній тільки особисто з рук у руки.

Про це він сказав кореспондентові УНІАН, коментуючи дозвіл керівництва Качанівської виправної колонії передати Ю.Тимошенко радіаційний дозиметр.

С.Власенко зазначив, що захист погоджується на те, щоб під час передачі вимірювального приладу були присутні працівники пенітенціарної служби.

«Юлія Володимирівна вимагала, щоб передача здійснювалася за присутності співробітників пенітенціарної служби, але, умовно кажучи, з рук у руки, тому що це такий прилад, у який за півдня поки передається передача можна вмонтувати все що завгодно. І це тоді не матиме ніякого сенсу. Від захисників особисто їй, але в присутності працівників пенітенціарної служби ми це готові робити», - сказав С.Власенко.

Захисник додав, що дозиметр буде переданий Ю.Тимошенко або у п’ятницю, 4 січня, або у вівторок, 8 січня.

На думку С.Власенка, пенітенціарна служба, дозволивши повернути Ю.Тимошенко дозиметр, фактично визнала незаконність його вилучення під час обшуку восени 2012 року.

Захисник також скептично поставився до повідомлення пенітенціарної служби про те, що вимірювання рівня радіації проводилося «за участю самої пацієнтки»

«Коли хтось приходить із незрозуміло яким приладом, походив, походив, вийшов і сказав, що все гаразд – це не те, що нас влаштовує. Це ненормально», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 2012 року в палаті ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де утримується Ю.Тимошенко, провели обшук та вилучили з «тайника» два радіаційні дозиметри.



У свою чергу Ю.Тимошенко звернулася до адміністрації Качанівської виправної колонії з заявою, в якій вимагала повернути їй вилучені під час обшуку у її палаті дозиметри.

Екс-прем’єр заявила, що конфісковані в неї дозиметри чотири рази показували суттєве перевищення норм радіаційного фону у лікарняній палаті.

Сьогодні, 3 січня, на сайті пенітенціарної служби з’явилося повідомлення про те, що керівництво Качанівської виправної колонії (№54) дозволило передати екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, прилад (заводського виготовлення) контролю радіаційного фону.

