У п’ятницю очікується мокрий сніг

Харків. 3 січня. УНІАН. Завтра, 4 січня, в Україні збережеться хмарна погода з проясненнями, часом мокрий сніг та дощ, вночі на Закарпатті сильні опади, а в південній частині без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах, а вночі і на сході до 6° морозу, в Криму вдень 2-7° тепла.

У Києві та Київській області завтра часом мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби близько 0°.