Заміна котелень у школах Чугуївського району дозволила зекономити значні кошти

Харків. 24 січня. УНІАН. Заміна котелень у школах Чугуївського району дозволила зменшити витрати на 606,9 тис грн.

Як повідомив перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб в ході наради в Чугуївській РДА, починаючи з червня 2012 року, було проведено реконструкцію систем опалення в 12 навчальних закладах району з установкою економічно ефективних і екологічно чистих твердопаливних котелень.

За його словами, на їхнє переоснащення було витрачено 2,87 млн. грн. У 2013 році робота щодо заміни старих котелень менш енергоємними буде продовжена.

«Порівняльний аналіз витрат усього опалювального сезону 2011-2012 років та лише одного кварталу поточного опалювального сезону показав економію витрат по реконструйованим котельним на 606,9 тис. грн.», – передає слова В.Дулуба сайт ХОДА.

Згідно з Програмою реконструкції систем опалення в загальноосвітніх навчальних закладах Чугуївського району планується переоснащення систем опалення в 19 навчальних закладах. На сьогодні реконструйовані котельні у Введенському, Великобабчанському, Волохово-Ярському, Мосьпанівському, Зарожненському, Коробочкинському, Каменнояружському та Іванівському НВК, Граківській, Новогнилицькій, Старогнилицькій загальноосвітніх школах, а також у Чугуївській вечірній школі.