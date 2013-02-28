У Харкові - мітинг з вимогою заборони видобутку сланцевого газу

Харків. 28 лютого. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбувся мітинг з вимогою зупинити процес видобування сланцевого газу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції, що пройшла на майдані Свободи перед будинком обласної ради та облдержадміністрації, взяли участь близько ста представників партій та громадських організацій лівого спрямування – «Трудової Харківщини», Всеукраїнського союзу робітників, Прогресивної соціалістичної партії України.

Активісти тримали в руках плакати з написами: «Депутаты облсовета - какой банде служите?», «Stop - экологической диверсии!», «Деятельность Шелл на Украине - диверсия, опаснее, чем Чернобыльская катастрофа», «Земля и недра - собственность народа - не сметь тратить наши богатства!».

У своїх виступах учасники мітингу засудили депутатів Харківської облради за дозвіл на видобуток сланцевого газу на території області, що призведе, на їхню думку, до екологічних катастроф: «будуть отруєні землі і вода», «при бурінні свердловин методом гідророзриву є небезпека появи радіації».

«Якщо ми сьогодні не зупинимо це - наші онуки нас проклянуть», - заявив лідер «Трудової Харківщини» Павло Тіщенко. Де гарантії, додав він, «що це не зброя проти нас, проти Росії».

За словами П.Тіщенка, країни Європи давно усвідомили небезпеку і відмовилися від такого методу видобування вуглеводнів.

Учасники мітингу зажадали від керівників області та компанії «Шелл» звіту щодо ризиків і можливих наслідків видобування сланцевого газу.

Учасники акції ухвалили резолюцію, в якій вимагають, зокрема, «припинити будь-які роботи з розвідки та видобування сланцевого газу до узгодження з місцевими громадами та народом України», провести громадські слухання, відмінити рішення Харківської обласної ради про узгодження проекту щодо розподілу вуглеводів, які видобуватимуться на сході України.

Мітингувальники мають намір передати резолюцію Президенту України Віктору Януковичу, прем’єр-міністру Миколі Азарову, голові Верховної Ради Володимиру Рибаку, а також генеральному прокуророві Віктору Пшонці.

Одночасно з мітингом на майдані Свободи з подібними вимогами пройшла акція громадської організації «Зелений фронт».

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область і Івано-Франківська обл.) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

24 січня у Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.

Представники опозиції висловлюються проти умов вказаної угоди. В Харкові, Ізюмі та Донецьку пройшли акції протесту проти видобутку сланцевого газу в Україні. Зокрема, 27 лютого депутати Ізюмської районної ради Харківської області висловилися за призупинку розробки родовищ сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях і звернутися до Верховної ради України з відповідним проханням.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» і ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу), с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

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