Харківський «Олімп» делегував до збірної сімох гравців

Харків. 6 квітня. УНІАН. Головний тренер національної збірної України з регбі-15 оголосив заявку команди на матч Кубка Європейських Націй проти Молдови.

Інформація про склад збірної України розміщена на офіційному сайті Федерації регбі України.

Згідно з повідомленням, до складу національної збірної увійшли 7 гравців харківського клубу «Олімп»: Микола Кирсанов (капітан збірної), Олександр Цапенко, Олександр Ломакін (всі нападники), Сергій Церковний (півзахисник), Максим Кравченко, Вячеслав Пономаренко, Максим Чураєв (захисники).

Як повідомлялося раніше, через дискваліфікацію, отриману в Польщі матч з Молдовою пропустять кращий бомбардир збірної України захисник Олег Косарєв.

Матч Кубка Європейських Націй Україна - Молдова пройде в Одесі 7 квітня на стадіоні «Спартак». Початок о 16.00.