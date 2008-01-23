Директор АТ «нагрів» державу на 1,6 млн. грн.

Харків. 23 січня. УНІАН. У Харківській області працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито директора акціонерного товариства, який, шляхом укладення фіктивних угод купівлі-продажу зерна кукурудзи з товариством з обмеженою відповідальністю та при проведенні псевдоекспортних операцій з підприємствами Республіки Білорусь, безпідставно сформував податковий кредит з ПДВ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, внаслідок таких дій зазначений посадовець незаконно отримав з держбюджету відшкодування ПДВ у сумі 1,6 млн. грн., які в подальшому використав на потреби згаданого акціонерного товариства. Органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.209 і ч.2 ст.364 КК України (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом та зловживання владою або службовим становищем).