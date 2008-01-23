На сесії зачитають подання Авакова

Харків. 23 січня. УНІАН. Сьогодні на позачерговій сесії Харківської міської ради буде зачитано подання голови Харківської облдержадміністрації до Верховної ради України про призначення позачергових виборів депутатів Харківської міської ради і мера.

Про це повідомив на прес-конференції у вівторок секретар міськради Геннадій КЕРНЕС.

За його словами, цей документ не більше, ніж словоблуддя, законних підстав для призначення перевиборів у Верховної ради немає, і взагалі – «навіть на сонці можна знайти плями», передає слова секретаря міськради видання «Главное».