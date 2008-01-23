Варченка переобрано головою харківської ПРП

Харків. 23 січня. УНІАН. Голову Харківської обласної організації партії «Реформи і Порядок» (Блок Юлії ТИМОШЕНКО) Івана ВАРЧЕНКА обрано керівником парторганізації на наступні 2 роки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації, таке рішення одностайно було ухвалене делегатами звітно-виборчої конференції ХОО ПРП.

Заступниками керівника облороганізації партії стали Юрій ШЛЯХТА, Ірина ГОНЧАРОВА, Віктор КИСІЛЬ та Олег ЯЦИНА.

Крім них членами Ради ХОО ПРП обрано Вадима ВОСКРЕСЕНСЬКОГО, Максима ІНКІНА, Ігоря КАНЕВСЬКОГО, Василя ЛЕСИКА, Ігоря РАЙНІНА та Юрія ФЕДЕ.

Головним завданням для обласної організації на найближчий період визначено консолідацію зусиль демократичних сил Харківщини для ефективної участі у місцевих виборах, повідомили у прес-службі.