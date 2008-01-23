Парламентська група працюватиме у Харкові 2 дні

Харків. 23 січня. УНІАН. 22-23 січня 2007 року у Харкові працює робоча група з вивчення діяльності Харківського міського голови та рішень Харківської міської ради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому на сайті Харківської облдержадміністрації.

У складі робочої групи народні депутати України – представники різних політичних фракцій: БЮТ, НУНС, Комуністичної партії України. Члени робочої групи перевіряють факти, викладені у поданні голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА до голови Верховної ради України.

Довідка. Комітет Верховної ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування 11 січня створив комісію з вивчення діяльності харківської міської влади. Комісію очолив народний депутат від БЮТ Микола ТРАЙДУК. До складу робочої групи увійшли народні депутати Сергій ГОРДІЄНКО (фракція КПУ), Владислав КАСЬКІВ (фракція блоку «Наша Україна - Народна самооборона»), Вадим ПЕТРЕНКО (фракція БЮТ) і Віктор ПІЛІПИШИН (фракція Блоку Литвина).

Комісія працюватиме до 9 лютого, після чого направить свої висновки в комітет ВР, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради рекомендував парламенту створити Тимчасову слідчу комісію ВР з розслідування фактів порушення Конституції, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ і секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов`язків.

Згідно з відповідним проектом постанови, головою ТСК пропонується обрати народного депутата Олега ЛЯШКА (фракція БЮТ), його заступником - Василя ГРИЦАКА (фракція Партії регіонів).

До складу ТСК пропонується обрати народних депутатів Миколу КАТЕРИНЧУКА (НУ-НС), Олександра ТКАЧЕНКА (КПУ), Олега ЗАРУБІНСЬКОГО (Блок Литвина), Олександра ФЕЛЬДМАНА (БЮТ), Володимира МАЛИШЕВА (Партія регіонів), Руслана КНЯЗЕВИЧА (НУ-НС) та Артема ПШОНКУ (Партія регіонів).