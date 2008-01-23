Міськрада затвердила ділянки на продаж

Харків. 23 січня. УНІАН. Сьогодні сесія міськради затвердила проекти відведень земельних ділянок для продажу прав на них на земельних торгах.

Запропоновано 11 ділянок для продажу права власності і 2 ділянки – для продажу права оренди. Зокрема, йдеться про ділянки, розташовані по Салтівському шосе, 248 (для будівництва і експлуатації автостоянки), по вул. Гвардійців Широнінців, 121 (для будівництва і експлуатації торгового центру), по проспекту Тракторобудівників, поблизу будинку № 107 (для будівництва та експлуатації торгового центру).

Права оренди пропонуються на ділянки: по проїзду Садовому, для будівництва житлового комплексу з упорядкуванням, а також по вул. Велозаводській, в районі школи № 145, для будівництва житлового комплексу, передає прес-служба міськради.