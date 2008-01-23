Харківських депутатів запросили в Сєвєродонецьк
18:28, 23 січня 2008Харьків
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Для обговорення питань росмови, НАТО, УПА
Харків. 23 січня. УНІАН. Депутатів міської ради запросили на з`їзд у Северодонецьк, який відбудеться 23 лютого.
Сьогодні на сесії міськради депутат від фракції «Слобожанський вибір» Сергій КОНОВАЛОВ повідомив, що на з`їзді планується обговорити «гуманітарні питання» - російська мова, НАТО, УПА.
За словами депутата, з`їзд проводитиметься за ініціативою місцевих рад і Всеукраїнської ради російських співвітчизників.
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