Харківських депутатів запросили в Сєвєродонецьк

Харків. 23 січня. УНІАН. Депутатів міської ради запросили на з`їзд у Северодонецьк, який відбудеться 23 лютого.

Сьогодні на сесії міськради депутат від фракції «Слобожанський вибір» Сергій КОНОВАЛОВ повідомив, що на з`їзді планується обговорити «гуманітарні питання» - російська мова, НАТО, УПА.

За словами депутата, з`їзд проводитиметься за ініціативою місцевих рад і Всеукраїнської ради російських співвітчизників.

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