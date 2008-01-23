На Сході можливий дощ з мокрим снігом

Харків. 23 січня. УНІАН. Завтра, 24 січня, в Україні буде без істотних опадів, лише у східних областях, Приазов`ї та Криму очікується невеликий дощ з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на півдні Криму вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.

25-26 січня в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, 26 січня і у східних областях часом дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. На решті території без істотних опадів.

Температура вночі 1-6° морозу, на півдні Криму та крайньому заході країни 0-2° тепла; вдень 1-6° тепла, у східних областях близько 0°; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

27-28 січня часом невеликі та помірні опади у вигляді мокрого снігу і дощу, лише вдень 28 січня у західній половині без істотних опадів. Температура 27 січня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-6° тепла, на сході місцями 1-3° морозу; 28 січня вночі 1-7° морозу (на крайньому заході країни та узбережжі морів близько 0°), вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні Криму до 5° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

Завтра у Києві без істотних опадів. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

25-26 січня у столиці вночі без істотних опадів, вдень очікуються опади, переважно у вигляді дощу.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 26 січня пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 25 січня 1-3° тепла, 26 січня 3-5° тепла.

27-28 січня у Києві часом невеликі та помірні опади у вигляді мокрого снігу і дощу, лише вдень 28 січня без істотних опадів. Температура 27 січня вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла; 28 січня вночі та вдень 0-3° морозу.