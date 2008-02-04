Делегація Харкова перебуває у Зальцбурзі

Харків. 4 лютого. УНІАН. З 4 по 7 лютого в австрійському Зальцбурзі перебуває делегація Харкова, на чолі з Харківським міським головою Михайлом ДОБКІНИМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, метою візиту делегації є визначення сфер міжмуніципального співробітництва, презентація м. Харкова у контексті Євро-2012, ознайомлення з досвідом підготовки стадіону та інфраструктури Зальцбурга до чемпіонату Європи з футболу Євро-2008.

Зараз у цьому австрійському місті завершуються роботи з реконструкції стадіону Stadion Salzburg Walls – Siezenheim, де в червні цього року відбудуться матчі міжнародних команд групи Д. Передбачається також обговорити можливості участі представників Зальцбурга у Першій міжнародній виставці-презентації міст-партнерів «Харків: партнерство в туризмі», яка відбудеться 14-17 квітня 2008 р.

До складу делегації входять депутат міськради, меценат Юрій САПРОНОВ, Почесний консул Республіки Австрія у м. Харкові, член виконкому міської ради Олександр ДАВТЯН, представники Департаменту міжнародного співробітництва міської ради.

В ході візиту особлива увага приділятиметься питанням залучення іноземних інвестицій в економіку Харкова за участі Почесного консула України у м. Зальцбурзі п. Г. Ебетсгубера та відомої австрійської фірми «Й.А.Фрішайс ГМБХ», переговори з керівництвом якої передбачені програмою перебування. Ця фірма має близько 40 представництв у Західній та Східній Європі, активно працює в Україні, повідомили у прес-службі.