Отже, хоча подовжувачі підходять для більшості побутових приладів, деякі з них занадто потужні.

Подовжувачі - це знахідка для управління кількома пристроями, але вони не є вирішенням усіх електротехнічних проблем.

"Як електрик, який працює у сфері електротехніки, я стикався з безліччю проблем, викликаних неправильним використанням подовжувачів. Важливо розуміти, що ці пристрої не призначені для потужних приладів або пристроїв, яким потрібне стабільне живлення", - сказав Боббі Лінн, пише Realsimple.

Отже, хоча подовжувачі підходять для більшості побутових приладів, деякі з них надто потужні, і їх слід уникати, тому що це може призвести до пошкодження пристроїв і навіть до загоряння. У зв'язку з цим електрики назвали 8 побутових приладів, які в жодному разі не можна підключати до подовжувача.

Холодильники та морозильники

Оскільки холодильники і морозильники використовуються постійно, їм потрібно набагато більше електроенергії, ніж іншим пристроям. "Найкраще підключати ці пристрої безпосередньо до розетки", - порадив Деніел Мок, віце-президент Mister Sparky.

Лінн погоджується, зазначаючи, що це не лише загроза безпеці, а й ризик пошкодження. "Я завжди раджу, заради безпеки приладів, під'єднувати їх напряму до розетки. Вони споживають багато енергії, і перепади напруги можуть пошкодити їх", - пояснив він.

Мікрохвильові печі

За словами Мока, більшість подовжувачів не витримують силу струму 12-15 ампер, необхідну для живлення мікрохвильової печі. Це може збільшити ризик пожежі або пошкодити електросистему будинку.

Дрібна кухонна техніка

Кавоварки і тостери, здаються легкими і не надто потужними, але насправді вони можуть значно навантажувати подовжувач. "Наприклад, у тостерах всередині є мережа оголених дротів, і для їхнього розпалювання потрібно багато енергії", - пояснив Мок.

Крім того, під'єднання цих маленьких пристроїв до подовжувача призводить до таких проблем, як оплавлення ізоляції на дротах, попередив В. Г. Хікман, власник компанії Tri-County Air Service.

Обігрівачі та кондиціонери

Ці пристрої споживають багато електроенергії, а мережеві фільтри не розраховані на таке навантаження. "Підключення обігрівачів і кондиціонерів до мережевих фільтрів - категоричне "ні" через високий ризик перегріву. Я бачив випадки, коли мережеві фільтри плавилися і, що ще гірше, спалахували, тому що їх використовували з цими високонавантаженими пристроями", - сказав Лінн.

Мок стверджує, що міцний подовжувач із відповідним номіналом може забезпечити нормальну роботу вашого кондиціонера, запобігаючи перевантаженням.

Прилади для догляду за волоссям

Прилади для догляду за волоссям, такі як фени, дуже швидко споживають багато електроенергії, тому завжди підключайте їх безпосередньо до розетки, щоб уникнути ризику електричних пробоїв.

Медичні прилади

Медичні прилади, як-от СІПАП-апарати, неймовірно важливі й потребують постійного, стабільного живлення, тому їх у жодному разі не можна під'єднувати до мережевого фільтра.

Ігрові ПК та аудіосистеми високого класу

Хікман сказав, що їх також не слід підключати до звичайних мережевих фільтрів. "Їм потрібен захист від стрибків напруги, яких стандартний подовжувач не забезпечує. Замість цього використовуйте якісний мережевий фільтр", - порадив він.

Ще один подовжувач

За словами Мока, багато хто припускається помилки, підключаючи подовжувачі одночасно, так зване "ланцюгове з'єднання", що швидко перевантажує електросистему і порушує правила пожежної безпеки.

Він зазначив, що, як правило, під час використання подовжувачів слід купувати подовжувачі з автоматичним вимикачем, який відключає живлення, якщо навантаження перевищує допустиме.

