Наскільки сильно потрібно накачувати шини велосипеда: чимало людей помиляються

Експерти зруйнували головний міф про тиск у шинах, який заважає швидкій їзді.

Більшість велосипедистів роками припускаються фатальних помилок під час підготовки свого двоколісного транспорту до виїзду. Багато хто досі керується правилом "качати до максимуму", навіть не підозрюючи, як це псує поїздку, пише Trojmiasto.pl.

Єдиної норми для всіх немає. Для звичайних неспішних прогулянок колеса радять накачувати приблизно до 3 атмосфер. Проте точна цифра завжди залежить від ваги самого велосипедиста, моделі байка та дороги. Наприклад, у міських велосипедах цей показник може коливатися від 2 до 5 атмосфер, тоді як для інших моделей правила геть інакші.

Щоб не помилитися, фахівці радять шукати підказку безпосередньо на самому велосипеді - зазвичай виробники вибивають рекомендовані цифри прямо на боковині шини.

Відео дня

Показники там можуть бути як у звичних нам атмосферах (барах), так і в іноземних одиницях PSI (де 1 атмосфера дорівнює приблизно 14,5 PSI).

Як радить автор матеріалу, легшим велосипедистам варто зупинитися на нижній планці, а от людям із більшою вагою краще накачати шини сильніше – ближче до верхньої межі.

Згідно з опублікованою інформацією, для різних типів діють такі норми:

Міський велосипед: 2–5 атмосфери

Гірський (MTB): 1,5–3,5 атмосфери

Шосейний: 4–8 атмосфери

Гравійний (gravel): 2–4 атмосфери

Дитячий: 1,5–2,5 атмосфери

Зрештою, у матеріалі радять відмовитися від надування "на око" та використовувати насос із манометром. Окрім цього, тиск закликають коригувати під погоду: на мокрій дорозі його краще трохи зменшити задля безпеки.

Цікаві поради

Раніше УНІАН писав, що середні поверхи в багатоповерхівках часто вважаються найкомфортнішими для проживання. Експерти пояснюють це оптимальним балансом між безпекою, рівнем шуму, доступом до ліфта та температурним режимом у квартирі.

На нижніх поверхах мешканці частіше стикаються з шумом із вулиці, пилом і меншим рівнем приватності, а на верхніх – з перегрівом улітку та залежністю від ліфта.

Вас також можуть зацікавити новини: