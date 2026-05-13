Букмекери оновили ставки на 'Євробаченні-2026': шанси України зросли

Українська співачка виступить у другому півфіналі конкурсу.

Після першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" 12 травня букмекери оновили свої прогнози щодо переможця. Про це свідчать дані на сайті eurovisionworld.com.

Примітно, що шанси представниці України співачки LELEKA зросли.

Лідерство в рейтингу, як і раніше, утримує Фінляндія з 37% на перемогу навіть після "вогняного" виступу в півфіналі.

Тим часом Ізраїль, незважаючи на заклики до бойкоту через війну з Палестиною, зумів поліпшити свої позиції. Раніше країна перебувала на шостому місці, проте тепер піднялася на п'яту сходинку.

Позитивна динаміка спостерігається і в Італії. Їй вдалося піднятися з дев'ятого місця на восьме, випередивши Мальту.

Що стосується України, то перед першим півфіналом країна посідала 11-те місце в рейтингу, а зараз піднялася на 10-ту сходинку. Є надія, що після виступу у другому півфіналі шанси України на перемогу стануть ще вищими.

Нагадаємо, як розповіла українська співачка LELEKA, її виступ на "Євробаченні-2026" обійдеться приблизно в 300 тисяч доларів.

