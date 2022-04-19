Про таких говорять, що з ними щастя не побудувати.

Астрологи виділили топ-3 знаки Зодіаку, які є не дуже вдалими співмешканцями. І складно уживатися з ними буде не тільки як з другими половинками, але і як з сусідами по кімнаті, братами/сестрами, друзями.

Близнюки

Близнюки не схильні приховувати свої почуття, тому всі емоції, які ті переживають, завжди будуть у них на обличчі. Саме тому людям, які з ними живуть, може бути складно. Адже коли у Близнюків гарний настрій, вони здатні обдаровувати своєю посмішкою, але якщо у них в житті настає чорна смуга, вони будуть "вантажити" своїх близьких і зриватися на них.

Терези

Терези - дуже творчі люди. Саме тому їхній творчий безлад в голові транслюється на те, де вони живуть. Тому співмешканцям Терезів може не подобається бардак в кімнаті або небажання прибиратися. Крім того, Терези - це ще й дуже галасливі люди, яким вкрай важливо мати простір для реалізації своїх ідей.

Стрілець

Стрільці входять в трійку нестерпних співмешканців з кількох причин. По-перше, їм вкрай важливо мати свій особистий простір, і коли хтось інший переходить рамки, Стрільці готові проявляти агресію і скандалити. По-друге, Стрільцям вкрай важливо мати можливість побути на самоті. По-третє, представники даного знака Зодіаку іноді можуть виступати в ролі емоційних вампірів для тих, з ким вони живуть.

Нагадаємо, раніше були названі найніжніші знаки Зодіаку.

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